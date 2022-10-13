UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Apollon Limassol sahasında Alkmaar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Apollon Limassol - Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Apollon Limassol - Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Apollon Limassol ile Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Apollon Limassol - Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOLLON LIMASSOL - ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Apollon Limassol - Alkmaar maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

APOLLON LIMASSOL - ALKMAAR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Apollon Limassol

Jovanovic; Khammas, Jovanovic, Artymatas, Cabral; Spoljaric, Kyriakou; Pittas, Shahar, Joosten; Henty

Alkmaar

Verhulst; Chatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode