13.10.2022 | Apollon Limassol - AZ Alkmaar 05.07.2022 | Gzira United FC - Atletic Club d'Escaldes 05.07.2022 | St Josephs FC - Larne FC 06.07.2022 | FC Inter Turku - KF Drita 06.07.2022 | Vikingur Gota - Europa FC 07.07.2022 | UE Santa Coloma A - Breidablik Kopavogur 07.07.2022 | FC Alashkert Yerevan - Hamrun Spartans FC 07.07.2022 | Kuopion Palloseura - FC Dila Gori 07.07.2022 | FK Borac Banja Luka - B36 Torshavn 07.07.2022 | MKS Pogon Szczecin - KR Reykjavik 07.07.2022 | Flora Tallinn - Seinajoen JK 07.07.2022 | Saburtalo Tbilisi - FK Partizani Tirana 07.07.2022 | FK Panevezys - FC Milsami 07.07.2022 | FCB Magpies - Crusaders FC 07.07.2022 | MFK Ruzomberok - FK Kauno Zalgiris 07.07.2022 | Olimpija Ljubljana - FC Differdange 03 07.07.2022 | FC Dinamo Tbilisi - Paide Linnameeskond 07.07.2022 | Floriana FC - Petrocub Hincesti 07.07.2022 | FC Sfintul Gheorghe - Mura Murska Sabota 07.07.2022 | Dinamo Minsk - FK Decic Tuzi 07.07.2022 | HB Torshavn - Newtown AFC 07.07.2022 | FK Shkendija - FC Ararat Yerevan 07.07.2022 | CS Fola Esch - SP Tre Fiori 07.07.2022 | Bala Town FC - Sligo Rovers 07.07.2022 | KF Laci - FK Iskra Danilovgrad 07.07.2022 | SC Gjilani - FK Liepaja 07.07.2022 | KS Lechia Gdansk - FK Akademija Pandev 07.07.2022 | FK Buducnost Podgorica - KF Llapi 07.07.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Cliftonville FC 07.07.2022 | Derry City - Riga FC 07.07.2022 | SP Tre Penne - FK Tuzla City 12.07.2022 | KF Drita - FC Inter Turku 14.07.2022 | FK Liepaja - SC Gjilani 14.07.2022 | FC Ararat Yerevan - FK Shkendija 14.07.2022 | Europa FC - Vikingur Gota 14.07.2022 | FK Akademija Pandev - KS Lechia Gdansk 14.07.2022 | Seinajoen JK - Flora Tallinn 14.07.2022 | Paide Linnameeskond - FC Dinamo Tbilisi 14.07.2022 | FC Milsami - FK Panevezys 14.07.2022 | FK Kauno Zalgiris - MFK Ruzomberok 14.07.2022 | FK Tuzla City - SP Tre Penne 14.07.2022 | B36 Torshavn - FK Borac Banja Luka 14.07.2022 | FC Dila Gori - Kuopion Palloseura 14.07.2022 | Atletic Club d'Escaldes - Gzira United FC 14.07.2022 | Riga FC - Derry City 14.07.2022 | Petrocub Hincesti - Floriana FC 14.07.2022 | Newtown AFC - HB Torshavn 14.07.2022 | FC Differdange 03 - Olimpija Ljubljana 14.07.2022 | Mura Murska Sabota - FC Sfintul Gheorghe 14.07.2022 | FK Partizani Tirana - Saburtalo Tbilisi 14.07.2022 | Sligo Rovers - Bala Town FC 14.07.2022 | Hamrun Spartans FC - FC Alashkert Yerevan 14.07.2022 | KF Llapi - FK Buducnost Podgorica 14.07.2022 | KR Reykjavik - MKS Pogon Szczecin 14.07.2022 | Larne FC - St Josephs FC 14.07.2022 | FK Decic Tuzi - Dinamo Minsk 14.07.2022 | SP Tre Fiori - CS Fola Esch 14.07.2022 | Crusaders FC - FCB Magpies 14.07.2022 | Cliftonville FC - FC DAC 1904 Dunajska Streda 14.07.2022 | FK Iskra Danilovgrad - KF Laci 14.07.2022 | Breidablik Kopavogur - UE Santa Coloma A 19.07.2022 | Tiran - HSK Zrinjski Mostar 19.07.2022 | Hibernians FC Paola - FCI Levadia Tallinn 19.07.2022 | LA Fiorita - FC Ballkani 20.07.2022 | Vikingur Gota - FC DAC 1904 Dunajska Streda 20.07.2022 | Botev Plovdiv - Apoel Nicosia 20.07.2022 | FK Sutjeska Niksic - KI Klaksvik 21.07.2022 | Kyzylžar Petropavlovsk - NK Osijek 21.07.2022 | Kairat Almaty - Kisvarda FC 21.07.2022 | Tobol Kostanay - Lincoln Red Imps 21.07.2022 | FK Liepaja - Young Boys Bern 21.07.2022 | Valmiera FC - FK Shkendija 21.07.2022 | FC Ararat-Armenia - Paide Linnameeskond 21.07.2022 | FK Makedonija Gjorge Petrov - PFC CSKA Sofia 21.07.2022 | Molde FK - IF Elfsborg 21.07.2022 | Kuopion Palloseura - FC Milsami 21.07.2022 | NK Koper - FC Vaduz 21.07.2022 | KKS Lech Poznan - FC Dinamo Batumi 21.07.2022 | Seinajoen JK - Lillestrom SK 21.07.2022 | Saburtalo Tbilisi - Fotbal Club FCSB 21.07.2022 | Zira FK - Maccabi Tel Aviv FC 21.07.2022 | MFK Ruzomberok - Riga FC 21.07.2022 | FK Suduva Marijampole - Viborg FF 21.07.2022 | MKS Pogon Szczecin - Brondby IF 21.07.2022 | Fehervar FC Szekesfehervar - Gabala FK 21.07.2022 | Rapid Wien - KS Lechia Gdansk 21.07.2022 | Sparta Prague - Viking FK 21.07.2022 | FC Basel 1893 - Crusaders FC 21.07.2022 | B36 Torshavn - SP Tre Fiori 21.07.2022 | PFC Levski Sofya - Paok Thessaloniki 21.07.2022 | FC Vorskla Poltava - AIK 21.07.2022 | Gzira United FC - Radnicki Nis 21.07.2022 | St Josephs FC - SK Slavia Prag 21.07.2022 | Petrocub Hincesti - KF Laci 21.07.2022 | Royal Antwerp FC - KF Drita 21.07.2022 | Aris Limassol - Neftchi Baku PFC 21.07.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - Dinamo Minsk 21.07.2022 | FC CFR 1907 Cluj - Inter Club de Escaldes 21.07.2022 | Başakşehir - Maccabi Netanya FC 21.07.2022 | Racing FC Union Luxembourg - FK Cukaricki Belgrade 21.07.2022 | Aris Thessaloniki - FC Gomel 21.07.2022 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Olimpija Ljubljana 21.07.2022 | HNK Rijeka - Djurgardens IF 21.07.2022 | FC Spartak Trnava - Newtown AFC 21.07.2022 | FK Velez Mostar - Hamrun Spartans FC 21.07.2022 | AZ Alkmaar - FK Tuzla City 21.07.2022 | Motherwell FC - Sligo Rovers 21.07.2022 | St. Patrick´s Athletic - Mura Murska Sabota 21.07.2022 | Vllaznia Shkoder - CS Universitatea Craiova 1948 21.07.2022 | RKS Rakow Czestochowa - FC Astana 21.07.2022 | Bate Borisov - Konyaspor 21.07.2022 | Breidablik Kopavogur - FK Buducnost Podgorica 21.07.2022 | Vikingur Reykjavik - The New Saints 21.07.2022 | Vitoria Guimarares - Puskas Akademia FC Felcsut 26.07.2022 | Lincoln Red Imps - Tobol Kostanay 26.07.2022 | The New Saints - Vikingur Reykjavik 26.07.2022 | FC Ballkani - LA Fiorita 27.07.2022 | Inter Club de Escaldes - FC CFR 1907 Cluj 27.07.2022 | AIK - FC Vorskla Poltava 27.07.2022 | KI Klaksvik - FK Sutjeska Niksic 27.07.2022 | FC Gomel - Aris Thessaloniki 28.07.2022 | FC Astana - RKS Rakow Czestochowa 28.07.2022 | Kisvarda FC - Kairat Almaty 28.07.2022 | Paide Linnameeskond - FC Ararat-Armenia 28.07.2022 | Gabala FK - Fehervar FC Szekesfehervar 28.07.2022 | FC Milsami - Kuopion Palloseura 28.07.2022 | IF Elfsborg - Molde FK 28.07.2022 | Maccabi Netanya FC - Başakşehir 28.07.2022 | Lillestrom SK - Seinajoen JK 28.07.2022 | Viking FK - Sparta Prague 28.07.2022 | Viborg FF - FK Suduva Marijampole 28.07.2022 | Djurgardens IF - HNK Rijeka 28.07.2022 | SK Slavia Prag - St Josephs FC 28.07.2022 | Olimpija Ljubljana - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 28.07.2022 | Olimpija Ljubljana - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 28.07.2022 | Apoel Nicosia - Botev Plovdiv 28.07.2022 | Newtown AFC - FC Spartak Trnava 28.07.2022 | Neftchi Baku PFC - Aris Limassol 28.07.2022 | PFC CSKA Sofia - FK Makedonija Gjorge Petrov 28.07.2022 | FCI Levadia Tallinn - Hibernians FC Paola 28.07.2022 | Radnicki Nis - Gzira United FC 28.07.2022 | FC Dinamo Batumi - KKS Lech Poznan 28.07.2022 | Riga FC - MFK Ruzomberok 28.07.2022 | Maccabi Tel Aviv FC - Zira FK 28.07.2022 | Paok Thessaloniki - PFC Levski Sofya 28.07.2022 | Fotbal Club FCSB - Saburtalo Tbilisi 28.07.2022 | CS Universitatea Craiova 1948 - Vllaznia Shkoder 28.07.2022 | KS Lechia Gdansk - Rapid Wien 28.07.2022 | Brondby IF - MKS Pogon Szczecin 28.07.2022 | Mura Murska Sabota - St. Patrick´s Athletic 28.07.2022 | Mura Murska Sabota - St. Patrick´s Athletic 28.07.2022 | Young Boys Bern - FK Liepaja 28.07.2022 | FC Vaduz - NK Koper 28.07.2022 | Dinamo Minsk - Hapoel Beer Sheva FC 28.07.2022 | FK Cukaricki Belgrade - Racing FC Union Luxembourg 28.07.2022 | Sligo Rovers - Motherwell FC 28.07.2022 | FK Shkendija - Valmiera FC 28.07.2022 | Hamrun Spartans FC - FK Velez Mostar 28.07.2022 | KF Laci - Petrocub Hincesti 28.07.2022 | KF Drita - Royal Antwerp FC 28.07.2022 | Konyaspor - Bate Borisov 28.07.2022 | NK Osijek - Kyzylžar Petropavlovsk 28.07.2022 | FK Buducnost Podgorica - Breidablik Kopavogur 28.07.2022 | SP Tre Fiori - B36 Torshavn 28.07.2022 | FK Tuzla City - AZ Alkmaar 28.07.2022 | HSK Zrinjski Mostar - Tiran 28.07.2022 | Crusaders FC - FC Basel 1893 28.07.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Vikingur Gota 28.07.2022 | Puskas Akademia FC Felcsut - Vitoria Guimarares 03.08.2022 | Viborg FF - B36 Torshavn 03.08.2022 | Riga FC - Gil Vicente Barcelos 03.08.2022 | Wolfsberger AC - Gzira United FC 03.08.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Fotbal Club FCSB 04.08.2022 | Kuopion Palloseura - Young Boys Bern 04.08.2022 | FK Rigas Futbola Skola - Hibernians FC Paola 04.08.2022 | FC Spartak Trnava - RKS Rakow Czestochowa 04.08.2022 | Paide Linnameeskond - RSC Anderlecht 04.08.2022 | Molde FK - Kisvarda FC 04.08.2022 | Lillestrom SK - Royal Antwerp FC 04.08.2022 | Viking FK - Sligo Rovers 04.08.2022 | AIK - FK Shkendija 04.08.2022 | SK Slavia Prag - Panathinaikos Athens 04.08.2022 | Shakhter Soligorsk - FC CFR 1907 Cluj 04.08.2022 | Apoel Nicosia - Kyzylžar Petropavlovsk 04.08.2022 | Maccabi Tel Aviv FC - Aris Thessaloniki 04.08.2022 | Neftchi Baku PFC - Rapid Wien 04.08.2022 | PFC CSKA Sofia - St. Patrick´s Athletic 04.08.2022 | FC Zorya Luhansk - CS Universitatea Craiova 1948 04.08.2022 | Hamrun Spartans FC - PFC Levski Sofya 04.08.2022 | FC Lugano - Hapoel Beer Sheva FC 04.08.2022 | FC Vaduz - Konyaspor 04.08.2022 | FK Cukaricki Belgrade - FC Twente Enschede 04.08.2022 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Djurgardens IF 04.08.2022 | FC Ballkani - KI Klaksvik 04.08.2022 | Brondby IF - FC Basel 1893 04.08.2022 | Breidablik Kopavogur - Başakşehir 04.08.2022 | Vikingur Reykjavik - KKS Lech Poznan 04.08.2022 | Fehervar FC Szekesfehervar - Petrocub Hincesti 04.08.2022 | HNK Hajduk Split - Vitoria Guimarares 04.08.2022 | Dundee United - AZ Alkmaar 04.08.2022 | HSK Zrinjski Mostar - Tobol Kostanay 09.08.2022 | Gzira United FC - Wolfsberger AC 09.08.2022 | B36 Torshavn - Viborg FF 10.08.2022 | Vitoria Guimarares - HNK Hajduk Split 11.08.2022 | Kyzylžar Petropavlovsk - Apoel Nicosia 11.08.2022 | Tobol Kostanay - HSK Zrinjski Mostar 11.08.2022 | RKS Rakow Czestochowa - FC Spartak Trnava 11.08.2022 | Djurgardens IF - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 11.08.2022 | FC CFR 1907 Cluj - Shakhter Soligorsk 11.08.2022 | Petrocub Hincesti - Fehervar FC Szekesfehervar 11.08.2022 | FC Twente Enschede - FK Cukaricki Belgrade 11.08.2022 | Konyaspor - FC Vaduz 11.08.2022 | FC Basel 1893 - Brondby IF 11.08.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - FC Lugano 11.08.2022 | Panathinaikos Athens - SK Slavia Prag 11.08.2022 | Fotbal Club FCSB - FC DAC 1904 Dunajska Streda 11.08.2022 | CS Universitatea Craiova 1948 - FC Zorya Luhansk 11.08.2022 | Royal Antwerp FC - Lillestrom SK 11.08.2022 | Başakşehir - Breidablik Kopavogur 11.08.2022 | KI Klaksvik - FC Ballkani 11.08.2022 | Hibernians FC Paola - FK Rigas Futbola Skola 11.08.2022 | Sligo Rovers - Viking FK 11.08.2022 | Aris Thessaloniki - Maccabi Tel Aviv FC 11.08.2022 | PFC Levski Sofya - Hamrun Spartans FC 11.08.2022 | FK Shkendija - AIK 11.08.2022 | RSC Anderlecht - Paide Linnameeskond 11.08.2022 | Rapid Wien - Neftchi Baku PFC 11.08.2022 | KKS Lech Poznan - Vikingur Reykjavik 11.08.2022 | St. Patrick´s Athletic - PFC CSKA Sofia 11.08.2022 | Young Boys Bern - Kuopion Palloseura 11.08.2022 | Kisvarda FC - Molde FK 11.08.2022 | AZ Alkmaar - Dundee United 11.08.2022 | Gil Vicente Barcelos - Riga FC 17.08.2022 | Djurgardens IF - Apoel Nicosia 18.08.2022 | RKS Rakow Czestochowa - SK Slavia Prag 18.08.2022 | Molde FK - Wolfsberger AC 18.08.2022 | Young Boys Bern - RSC Anderlecht 18.08.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - AIK 18.08.2022 | Maccabi Tel Aviv FC - OGC Nice 18.08.2022 | PFC CSKA Sofia - FC Basel 1893 18.08.2022 | FK Rigas Futbola Skola - Linfield FC 18.08.2022 | CS Universitatea Craiova 1948 - Hapoel Beer Sheva FC 18.08.2022 | Başakşehir - Royal Antwerp FC 18.08.2022 | FC Vaduz - Rapid Wien 18.08.2022 | HSK Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 18.08.2022 | NK Maribor - FC CFR 1907 Cluj 18.08.2022 | Köln - Fehervar FC Szekesfehervar 18.08.2022 | KKS Lech Poznan - F91 Dudelange 18.08.2022 | Fotbal Club FCSB - Viking FK 18.08.2022 | Villarreal - HNK Hajduk Split 18.08.2022 | West Ham United FC - Viborg FF 18.08.2022 | FK Partizan Belgrade - Hamrun Spartans FC 18.08.2022 | FK Shkupi - FC Ballkani 18.08.2022 | AZ Alkmaar - Gil Vicente Barcelos 18.08.2022 | ACF Fiorentina - FC Twente Enschede 23.08.2022 | Apoel Nicosia - Djurgardens IF 25.08.2022 | Viking FK - Fotbal Club FCSB 25.08.2022 | Viborg FF - West Ham United FC 25.08.2022 | AIK - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 25.08.2022 | Fehervar FC Szekesfehervar - Köln 25.08.2022 | Wolfsberger AC - Molde FK 25.08.2022 | SK Slavia Prag - RKS Rakow Czestochowa 25.08.2022 | FC Basel 1893 - PFC CSKA Sofia 25.08.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - CS Universitatea Craiova 1948 25.08.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - CS Universitatea Craiova 1948 25.08.2022 | FC CFR 1907 Cluj - NK Maribor 25.08.2022 | FC Twente Enschede - ACF Fiorentina 25.08.2022 | OGC Nice - Maccabi Tel Aviv FC 25.08.2022 | Hamrun Spartans FC - FK Partizan Belgrade 25.08.2022 | RSC Anderlecht - Young Boys Bern 25.08.2022 | FC Ballkani - FK Shkupi 25.08.2022 | Slovan Bratislava - HSK Zrinjski Mostar 25.08.2022 | Slovan Bratislava - HSK Zrinjski Mostar 25.08.2022 | F91 Dudelange - KKS Lech Poznan 25.08.2022 | Linfield FC - FK Rigas Futbola Skola 25.08.2022 | Royal Antwerp FC - Başakşehir 25.08.2022 | HNK Hajduk Split - Villarreal 25.08.2022 | Rapid Wien - FC Vaduz 25.08.2022 | Gil Vicente Barcelos - AZ Alkmaar 08.09.2022 | OGC Nice - Köln 08.09.2022 | FK Austria Wien - Hapoel Beer Sheva FC 08.09.2022 | Heart of Midlothian FC - Başakşehir 08.09.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FK Partizan Belgrade 08.09.2022 | FC Ballkani - FC CFR 1907 Cluj 08.09.2022 | RSC Anderlecht - Silkeborg IF 08.09.2022 | ACF Fiorentina - FK Rigas Futbola Skola 08.09.2022 | Villarreal - KKS Lech Poznan 08.09.2022 | West Ham United FC - Fotbal Club FCSB 08.09.2022 | Molde FK - KAA Gent 08.09.2022 | Slovan Bratislava - Vilnius FK Zalgiris 08.09.2022 | FC Vaduz - Apollon Limassol 08.09.2022 | FC Basel 1893 - FC Pyunik Yerevan 08.09.2022 | Shamrock Rovers - Djurgardens IF 08.09.2022 | Sivasspor - SK Slavia Prag 08.09.2022 | SC Dnipro-1 - AZ Alkmaar 15.09.2022 | Djurgardens IF - Molde FK 15.09.2022 | SK Slavia Prag - FC Ballkani 15.09.2022 | Apollon Limassol - SC Dnipro-1 15.09.2022 | FC Pyunik Yerevan - Slovan Bratislava 15.09.2022 | FC CFR 1907 Cluj - Sivasspor 15.09.2022 | Vilnius FK Zalgiris - FC Basel 1893 15.09.2022 | KAA Gent - Shamrock Rovers 15.09.2022 | AZ Alkmaar - FC Vaduz 15.09.2022 | Silkeborg IF - West Ham United FC 15.09.2022 | Köln - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 15.09.2022 | FK Partizan Belgrade - OGC Nice 15.09.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - Villarreal 15.09.2022 | KKS Lech Poznan - FK Austria Wien 15.09.2022 | Fotbal Club FCSB - RSC Anderlecht 15.09.2022 | FK Rigas Futbola Skola - Heart of Midlothian FC 15.09.2022 | Başakşehir - ACF Fiorentina 06.10.2022 | Molde FK - Shamrock Rovers 06.10.2022 | Silkeborg IF - Fotbal Club FCSB 06.10.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - OGC Nice 06.10.2022 | FC Pyunik Yerevan - Vilnius FK Zalgiris 06.10.2022 | KKS Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva FC 06.10.2022 | RSC Anderlecht - West Ham United FC 06.10.2022 | SC Dnipro-1 - FC Vaduz 06.10.2022 | Sivasspor - FC Ballkani 06.10.2022 | SK Slavia Prag - FC CFR 1907 Cluj 06.10.2022 | Heart of Midlothian FC - ACF Fiorentina 06.10.2022 | FC Basel 1893 - Slovan Bratislava 06.10.2022 | Köln - FK Partizan Belgrade 06.10.2022 | KAA Gent - Djurgardens IF 06.10.2022 | AZ Alkmaar - Apollon Limassol 06.10.2022 | Villarreal - FK Austria Wien 06.10.2022 | FK Rigas Futbola Skola - Başakşehir 13.10.2022 | Djurgardens IF - KAA Gent 13.10.2022 | Slovan Bratislava - FC Basel 1893 13.10.2022 | FK Partizan Belgrade - Köln 13.10.2022 | FC CFR 1907 Cluj - SK Slavia Prag 13.10.2022 | Başakşehir - FK Rigas Futbola Skola 13.10.2022 | ACF Fiorentina - Heart of Midlothian FC 13.10.2022 | FK Austria Wien - Villarreal 13.10.2022 | OGC Nice - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 13.10.2022 | FC Vaduz - SC Dnipro-1 13.10.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - KKS Lech Poznan 13.10.2022 | Vilnius FK Zalgiris - FC Pyunik Yerevan 13.10.2022 | Shamrock Rovers - Molde FK 13.10.2022 | Fotbal Club FCSB - Silkeborg IF 13.10.2022 | FC Ballkani - Sivasspor 13.10.2022 | West Ham United FC - RSC Anderlecht 27.10.2022 | OGC Nice - FK Partizan Belgrade 27.10.2022 | FK Austria Wien - KKS Lech Poznan 27.10.2022 | FC Vaduz - AZ Alkmaar 27.10.2022 | ACF Fiorentina - Başakşehir 27.10.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - Köln 27.10.2022 | RSC Anderlecht - Fotbal Club FCSB 27.10.2022 | Villarreal - Hapoel Beer Sheva FC 27.10.2022 | Molde FK - Djurgardens IF 27.10.2022 | Heart of Midlothian FC - FK Rigas Futbola Skola 27.10.2022 | Slovan Bratislava - FC Pyunik Yerevan 27.10.2022 | FC Basel 1893 - Vilnius FK Zalgiris 27.10.2022 | Shamrock Rovers - KAA Gent 27.10.2022 | West Ham United FC - Silkeborg IF 27.10.2022 | Sivasspor - FC CFR 1907 Cluj 27.10.2022 | FC Ballkani - SK Slavia Prag 27.10.2022 | SC Dnipro-1 - Apollon Limassol 03.11.2022 | FK Rigas Futbola Skola - ACF Fiorentina 03.11.2022 | Başakşehir - Heart of Midlothian FC 03.11.2022 | Djurgardens IF - Shamrock Rovers 03.11.2022 | SK Slavia Prag - Sivasspor 03.11.2022 | Apollon Limassol - FC Vaduz 03.11.2022 | FC Pyunik Yerevan - FC Basel 1893 03.11.2022 | FC CFR 1907 Cluj - FC Ballkani 03.11.2022 | Vilnius FK Zalgiris - Slovan Bratislava 03.11.2022 | KAA Gent - Molde FK 03.11.2022 | AZ Alkmaar - SC Dnipro-1 03.11.2022 | Silkeborg IF - RSC Anderlecht 03.11.2022 | Köln - OGC Nice 03.11.2022 | FK Partizan Belgrade - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 03.11.2022 | Hapoel Beer Sheva FC - FK Austria Wien 03.11.2022 | KKS Lech Poznan - Villarreal 03.11.2022 | Fotbal Club FCSB - West Ham United FC