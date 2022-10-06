UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleden sonra teknik direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:
Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sağdık kalacağız.
3 gündür hastayım, takımımla beraber olamadım. Bizim oyunumuzu bozup geçiş oyunlarıyla atak yapmaya çalışan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Merkezde dağınık bir görüntü sergiledik.