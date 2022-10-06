Rigas FS - Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu: Çok kötü bir zemin vardı!

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleden sonra teknik direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sağdık kalacağız." dedi.

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleden sonra teknik direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sağdık kalacağız.

3 gündür hastayım, takımımla beraber olamadım. Bizim oyunumuzu bozup geçiş oyunlarıyla atak yapmaya çalışan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Merkezde dağınık bir görüntü sergiledik.