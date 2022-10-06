UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Rigas FS'nin konuğu oluyor. Rigas FS - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
RIGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Rigas FS - Başakşehir maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
RIGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Rigas FS: Muhammet, Caiçara, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Serdar, Deniz, Aleksic, Traore, Okaka
Başakşehir: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vialukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Ilic, Emerson
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA DOKUZUNCU SINAV
Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek.
Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
DEPLASMANDA 23. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, RFS karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 23. deplasman müsabakasını oynayacak.
Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
Deplasmandaki 22 maçta 30 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.
Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.
İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ile Antwerp'i 3-1 ve Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.