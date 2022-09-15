UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un grubundaki Slavia Prag ile Ballkani karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Slavia Prag ile Ballkani kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Prag'ın gollerini Frasheri (k.k), Olayinka ve Masopust kaydederken; konuk takımın golleri ise Krasniqi ve Korenica'dan geldi. Ayrıca konuk takımda 84. dakikada Thaqi direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Slavia Prag puanını 4'e yükseltti. Ballkani ise 1 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Slavia Prag, 6 Ekim Perşembe günü CFR Cluj'u konuk edecek. Ballkani ise Sivasspor deplasmanında sahne alacak.