West Ham United FSCB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United FSCB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde West Ham United, B grubundaki ilk karşılaşmasında evinde Rumen ekibi FCSB'yi konuk edecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, West Ham United- FCSB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:00