West Ham United FSCB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde West Ham United, B grubundaki ilk karşılaşmasında evinde Rumen ekibi FCSB'yi konuk edecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, West Ham United- FCSB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. B grubunda West Ham United sahasında FCSB konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor.
WEST HAM UNITED - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
West Ham United'ın sahasında FCSB'yi ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.