Nice - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Nice - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransız ekibi Nice, D grubundaki ilk maçında sahasında Alman temilsicisi Köln ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Nice-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:30