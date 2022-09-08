Nice - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransız ekibi Nice, D grubundaki ilk maçında sahasında Alman temilsicisi Köln ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Nice-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:30
Nice-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. D grubunda Nice sahasında Köln'ü konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor.
NICE - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nice'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı maç bugün saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.