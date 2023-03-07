Gent-Başakşehir maçı hakemi açıklandı!
Fiorentina - Sivasspor maçının hakemi açıklandı!
Anlık canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Zakharyan'dan kötü haber! G.Saray'a Zakharyan'dan kötü haber! 12:38
Sevilla Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Sevilla Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! 12:15
Çarpıcı G.Saray sözleri: Kasımpaşa maçı kazanılırsa... Çarpıcı G.Saray sözleri: Kasımpaşa maçı kazanılırsa... 11:50
İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe istedi G.Saray alıyor İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe istedi G.Saray alıyor 11:23
Kartal'dan Borini ısrarı! Yapılan teklif... Kartal'dan Borini ısrarı! Yapılan teklif... 11:21
Ne Cornelius ne Trabzonspor memnun Ne Cornelius ne Trabzonspor memnun 10:17
Daha Eski
F.Bahçe-Sevilla maçı öncesi avantaj ve dezavantajlar! F.Bahçe-Sevilla maçı öncesi avantaj ve dezavantajlar! 10:17
Zaniolo'ya flaş sözler! "Hamle oyuncusu olur" Zaniolo'ya flaş sözler! "Hamle oyuncusu olur" 10:01
N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz" N'Koudou'ya sert eleştiri! "Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz" 09:47
F.Bahçe beğenmedi! 2 talip çıktı F.Bahçe beğenmedi! 2 talip çıktı 09:46
Dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! Dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! 08:57
Beşiktaş'tan Stephan El Shaarawy kararı! Beşiktaş'tan Stephan El Shaarawy kararı! 23:35
SON DAKİKA