Basel Pyunik Yerevan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basel Pyunik Yerevan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel, H grubundaki ilk karşılaşmasında evinde Pyunik Yerevan'ı konuk edecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Basel-Pyunik Yerevan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 12:00