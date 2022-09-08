Basel Pyunik Yerevan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel, H grubundaki ilk karşılaşmasında evinde Pyunik Yerevan'ı konuk edecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Basel-Pyunik Yerevan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 12:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. H grubunda Basel sahasında Pyunik Yerevan'ı konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor.
BASEL - PYUNIK YEREVAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Basel'in sahasında Pyunik Yerevan'ı ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.