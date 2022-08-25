Anderlecht - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht sahasında Young Boys konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Anderlecht - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anderlecht - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Anderlecht - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Young Boys maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.