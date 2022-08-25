UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Antwerp ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek için tıklayın...
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE 11'LER:
Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey
Başakşehir: Volkan, Şener, Leo, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka
ANTWERP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antwerp - Başakşehir maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.