Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçt?
Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
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