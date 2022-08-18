West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında West Ham United sahasında Viborg'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında West Ham United ile Viborg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - VIBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Viborg maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.