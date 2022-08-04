UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 28 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, Türk takımları, ilk maçlarına deplasmanda çıktı.
Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenerken, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Günün sonuçları şöyle:
RFS-Hibernians: 1-1
KuPS-Young Boys: 0-2
Spartak Trnava- Rakow: 0-2
Paide-Anderlecht: 0-2
Shakhtyor-CFR Cluj: 0-0
AIK-Şkendiya: 1-1
Lillestrom-Royal Antwerp: 1-3
CSKA Sofya-St. Patrick's Athletic: 0-1
APOEL-Kyzylzhar: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Aris: 2-0
Molde-Kisvarda: 3-0
Neftçi-Rapid Wien: 2-1
Slavia Prag-Panathinaikos: 2-0
Zorya-Universitatea Craiova: 1-0
Ballkani-Kİ Klaksvik: 3-2
Lugano-Hapoel Beer-Sheva: 0-2
Hamrun-Levski Sofya: 0-1
Cukaricki-Twente: 1-3
Vaduz-Konyaspor: 1-1
Sepsi-Djurgardens: 1-3
Brondby-Basel: 1-0
Vikingur-Lech Poznan: 1-0
Breidablik-Medipol Başakşehir: 1-3
Fehervar-Petrocub: 5-0
Zrinjski-Tobol: 1-0
Hajduk Split-Vitoria: 3-1
Dundee United-AZ Alkmaar: 1-0