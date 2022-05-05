UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Marsilya ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Marsilya - Feyenoord maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Eşleşmenin ilk etabında 3-2'lik skorla gülen taraf Feyenoord olmuştu.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Marsilya - Feyenoord maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Marsilya: Mandanda, Rangier, Kamara, Peres, Guendouzi, Gueye, Gerson, Harit, Payet, Dieng
Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers