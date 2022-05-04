UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Yarı Final ikinci maçları Roma-Leicester ve Marsilya-Feyenoord arasında oynanacak. UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak. 28 Nisan tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası finale yükselen 2 takım belli olacak.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 13:44