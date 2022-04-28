Leicester City 1-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün oynamadığı Leicester City, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin golünü Lookman, Roma'nın golünün ise Pellegrini kaydetti.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 00:04
Roma, 15. dakikada Lorenzo Pellegrini ise 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Leicester City, 67. dakikada Ademola Lookman ile skoru 1-1 getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikaları başka gol getirmedi ve maç 1-1 bitti.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.