UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Marsilya, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Marsilya maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FEYENOORD - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Hendriks, Malacia; Kokcu, Aursnes, Hendrix; Nelson, Dessers, Sinisterra

Marsilya: Mandanda; Rongier, Saliba, Peres Petroni, Kolasinac; Guendouzi, Kamara, Gueye; Harit, Bakambu, Payet