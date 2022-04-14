UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Slavia Prag ile Feyenoord karşı karşıya geldi. 3-3 biten ilk maçın rövanşında 3-1 kazanan Feyenoord adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Slavia Prag ile Feyenoord karşı karşıya geldi. 3-3 biten ilk maçın rövanşında 3-1 kazanan Feyenoord adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren goller Dessers (2) ve Sinisterra'dan geldi.

Slavia Prag'ın tek golünü ise Traore kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü 90 dakika görev aldı.

Slavia Prag'ta Kacharaba 90+5'te kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf olan Feyenoord, Marsilya ile eşleşti.