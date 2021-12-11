11 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!

Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Konferans Ligi play-off turunda kuralar pazartesi günü çekilecek. Kanarya'yı nispeten kolay rakipler bekliyor. Sarı-lacivertli ekip; Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

Kanarya'yı nispeten kolay rakipler bekliyor. Sarı-lacivertli ekip; Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek. Play-off karşılaşmaları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan son 16 takım arasına adını yazdıracak.

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