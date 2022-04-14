UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PSV - LEICESTER CITY 11'LER:
PSV: Mvogo; Junior, Ramalho, Teze, Max; Sangare, Gutiérrez; Veerman, Götze, Gakpo; Zahavi
Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Hall; Albrighton, Iheanacho, Barnes
PSV - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSV - Leicester City maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.