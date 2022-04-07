UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Marsilya ile PAOK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MARSILYA PAOK İLK 11'LER
Marsilya: Mandanda, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, Guendouzi, Gueye, Gerson, Cengiz, Payet, Bakambu.
PAOK: Paschalakis, Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieira, Tsiggaras, Kurtic, Zivkovic, Gomes, Biseswar, Akpom.
MARSILYA - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Marsilya ile PAOK arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.