Marsilya PAOK maçı CANLI İZLE (Marsilya-PAOK canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Marsilya sahasında PAOK'u ağırlıyor. Cengiz Ünder'li Fransız temsilcisi, taraftarının önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Yunan ekibi ise avantajlı bir skorla ülkesine dönme peşinde... Marsilya-PAOK maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 21:57