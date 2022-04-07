UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Leicester City ile PSV kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LEICESTER CITY PSV İLK 11'LER
L. City: Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Castagne, Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Albrighton, Barnes, Iheanacho.
PSV: Mvogo, Junior, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Veerman, Madueke, Gakpo, Zahavi.
LEICESTER CITY - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City ile PSV arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.