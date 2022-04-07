Leicester City PSV maçı CANLI İZLE (Leicester City-PSV canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Leicester City sahasında PSV'yi ağırlıyor. Çağlar Söyüncü'lü İngiliz temsilcisi, taraftarının önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Hollanda ekibi ise avantajlı bir skorla ülkesine dönme peşinde... Leicester City-PSV maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 21:57