UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
UEFA'nın bu sezon başlattığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, tarihin ilk çeyrek finalistleri belli olmuştu. Çeyrek final eşleşmeleri de bugün yapılan kuranın ardından açıklandı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 17:22
UEFA'nın bu sezon başlattığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, tarihin ilk çeyrek finalistleri belli olmuştu. Çeyrek final eşleşmeleri de bugün yapılan kuranın ardından açıklandı.
İŞTE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bodo / Glimt- Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
Leicester City - PSV
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