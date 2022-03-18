UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA'nın bu sezon başlattığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, tarihin ilk çeyrek finalistleri belli olmuştu. Çeyrek final eşleşmeleri de bugün yapılan kuranın ardından açıklandı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 17:22