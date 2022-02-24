Maccabi Tel Aviv - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Maccabi Tel Aviv ile PSV karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MACCABI TEL AVIV - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Maccabi Tel Aviv - PSV maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
MACCABI TEL AVIV - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Maccabi Tel Aviv: Peretz; Geraldes, Nachmias, Saborit, Baltaxa; Biton, Glazer, Shamir, Kanichowsky; Perica, Jovanovic
PSV Eindhoven: Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Mauro Junior; Van Ginke, Sangare; Madueke, Gotze, Gakpo; Zahavi