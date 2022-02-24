Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022- 11:11