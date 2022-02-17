UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.