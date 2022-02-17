Marsilya 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cengiz Ünder'li Marsilya avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Marsilya, sahasında Karabağ'ı Milik (2) ve Payet'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 01:30