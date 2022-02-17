Marsilya 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cengiz Ünder'li Marsilya avantajı kaptı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Marsilya, sahasında Karabağ'ı Milik (2) ve Payet'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 01:30
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 44. dakikada Arkadiusz Milik, 90. dakikada Dimitri Payet attı. Qarabağ'ın tek golünü 85. dakikada Kady attı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla maça 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Azerbaycan'da oynanacak.