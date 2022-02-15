Fenerbahçe Slavia Prag maçı öncesi kötü haber! Jindrich Trpisovsky ve Lukas Masopust...
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Çekya temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı. Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 16:56
Prag Vaclac Havel Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.
Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag'ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky'nin üstleneceği kaydedildi.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.