Fenerbahçe Slavia Prag maçı öncesi kötü haber! Jindrich Trpisovsky ve Lukas Masopust...

Fenerbahçe Slavia Prag maçı öncesi kötü haber! Jindrich Trpisovsky ve Lukas Masopust...

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Çekya temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı. Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 16:56