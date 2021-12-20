UEFA’dan Rennes Tottenham maçı kararı!

UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile Tottenham arasında oynanması gereken maç, İngiliz temsilcisinin corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iptal edilmişti. UEFA maçla ilgili kararını verdi ve Rennes'i 3-0 hükmen galip ilan etti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde corona virüs (koronavirüs) vakaları nedeniyle oynanamayan Tottenham-Rennes maçıyla ilgili kararını verdi.

UEFA Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Bu karar sonrasında Tottenham turnuvaya veda etti. Grubu ikinci sırada bitiren takım ise Vitesse oldu.





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