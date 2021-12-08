09 Aralık 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Tottenham-Rennes maçı corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi

Tottenham-Rennes maçı ertelendi
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONFERANS LİGİ HABERLERİ
İşte Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar! İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!
Conte galibiyetle başladı! Conte galibiyetle başladı!
Roma evinde Bodo Glimt’e takıldı! Roma evinde Bodo Glimt'e takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör