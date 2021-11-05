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KONFERANS LİGİ

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi! İşte toplu sonuçlar

İşte Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar!
KONFERANS LİGİ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Konferans Ligi grup maçlarında 4. hafta maçları, 32 takımın birbirleriyle oynadığı 16 maçla sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında 16 maç yapıldı.

C Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Bodo/Glimt'e 6-1 yenilen Jose Mourinho yönetimindeki Roma, bu kez evinde ağırladığı rakibi karşısında son dakikalarda attığı gol sayesinde 2-2 berabere kaldı. Norveç temsilcisinin gollerini 45+1. dakikada Ola Solbakken ve 65. dakikada Erik Botheim, İtalya ekibinin gollerini ise 54. dakikada Stephan El Shaarawy ve 84. dakikada Roger Ibanez attı.

G Grubu'nda, İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde ilk maçına Tottenham, konuk ettiği Vitesse'yi Heung-Min Son, Lucas Moura ve Jacob Rasmussen'in (kendi kalesine) golleriyle 3-2 yendi. Konuk ekibin gollerini ise Rasmussen ve Matus Bero kaydetti.

Tottenham'da Romero 59. dakikada ikinci sarıdan, Vitesse'de Doekhi 81. dakikada ikinci sarıdan, Schubert ise 85. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Ligin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Flora (Estonya) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Kairat (Kazakistan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

LASK (Avusturya) - Alashkert (Ermenistan): 2-0

Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan): 1-1

Zorya (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-0

Randers (Danimarka) - Jablonec (Çekya): 2-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Cluj (Romanya): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-4

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 1-1

Roma (İtalya): - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Union Berlin (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-0

PAOK (Yunanistan) - Kopenhag (Danimarka): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Vitesse (Hollanda): 3-2

Rennes (Fransa) - Mura (Slovenya): 1-0

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