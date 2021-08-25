25 Ağustos 2021, Çarşamba

KONFERANS LİGİ

UEFA'dan Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a görev!

UEFA’dan 2 Türk hakemine görev
KONFERANS LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

UEFA Konferans Ligi play off turunda rövanş karşılaşmaları 26 Ağustos Perşembe (yarın) oynanacak. UEFA, 2 Türk hakemi Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a görev verdi. İşte o maçlar...

UEFA Avrupa Konferans Play-Off rövanş mücadelsinde Union Berlin ile KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. Berlin şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.

Ali Palabıyık ise yarın saat 20.00'de CSKA Sofya ile Viktoria Plzen arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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