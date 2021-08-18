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KONFERANS LİGİ

Trabzonspor Roma maçı öncesi Jose Mourinho'dan Hamsik ve Gervinho açıklaması!

Mourinho’dan Hamsik ve Gervinho açıklaması!
KONFERANS LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Gervinho ve Hamsik, yaşlarını göstermiyor. Hızlı oyuncular, iyi oyuncular. Gervinho, özgür ve tekniğini oyuna yansıtabiliyor. Hamsik ise oyunun iki yönünü de iyi yönetiyor. Peres'i ise ismen biliyorum. Ben geldiğimde ayrılmıştı. Ancak takımım tanıyor." dedi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi havasında bir maç olacak. Her iki takım da üst düzey bir takım.

Genç oyuncularımız var. Profilleri değişik, doğru. Ancak onlarla olmaktan dolayı mutluyum. Dzeko gidince küçük bir endişe yaşadım ama Abraham transferimiz beni rahatlattı. Üç santrforumuz bize katkı sağlayacak.

Trabzonspor'a bakınca tarih ve şampiyonluklar görüyorum. Organize bir takımları ve kaliteli bir hocaları var. Bizden daha tecrübeliler. Onlara saygı duyuyoruz.
"GERVINHO VE HAMSIK BÜYÜK OYUNCULAR"

Gervinho ve Hamsik, yaşlarını göstermiyor. Hızlı oyuncular, iyi oyuncular. Gervinho, özgür ve tekniğini oyuna yansıtabiliyor. Hamsik ise oyunun iki yönünü de iyi yönetiyor. Peres'i ise ismen biliyorum. Ben geldiğimde ayrılmıştı. Ancak takımım tanıyor.

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