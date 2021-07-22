22 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını tanıttı! Konferans Ligi formatı nasıl ve Türkiye'den kaç takım katılacak?

Ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını tanıttı!
KONFERANS LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını resmi sosyal medya hesabından tanıttı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra düzenlenecek olan Konferans Ligi yeni sezondan itibaren başlayacak. UEFA Konferans Ligi nedir? UEFA Konferans Ligi'nin formatı nasıl? UEFA Konferans Ligi'ne Türkiye'den kaç takım katılacak? İşte ayrıntılar ve soruların yanıtları...

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren Avrupa'nın üç numaralı turnuvası olacak UEFA Konferans Ligi'nin yeni logosunu tanıttı. Takımlar yeni kupa için mücadele edecek. 57.5 santimetre ve 11 kilogram ağırlığındaki kupa, altıgen şeklindeki 32 kıvrımdan oluşuyor.

UEFA Avrupa Ligi gibi Perşembe geceleri oynanacak ve Avrupa Konferans Ligi'nde aynı marş kullanılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NASIL OLACAK?

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NASIL, KAÇ TAKIM KATILACAK?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

İLK FİNAL TİRAN'DA!

Konferans Ligi, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oyananacak. Final müsabakası, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.

TÜRKİYE'Yİ 2 TAKIM TEMSİL EDECEK

Avrupa Konferans Ligi'nde önümüzdeki sezon ülkemizi ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor temsil edecek.

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