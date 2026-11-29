Kocaelispor deplasmanda Arca Çorum FK'yı mağlup etti! İşte maçın özeti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Çekişmeli maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu. Körfez ekibinin galibiyet golü 16. dakikada penaltıdan Dan Agyei'den geldi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 23 puana yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini yaşayan Arca Çorum FK ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
16'ncı dakikada Sissoho ceza sahası içinde Serdar Saatçi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'a giden hakem Erdem Mertoğlu, penaltı verdi. Penaltıda topun başına geçen Agyei'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
21'inci dakikada Kyziridis, sol kanattan iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan kaleye çektiği şut top az farkla üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tayfur Bilgöl'ün kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+2'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Sissoho'nun kafasından seken topun gelişine vuran Baku'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kocaeli'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
53'üncü dakikada merkezde topla buluşan Moukoko ceza sahası yayı gerisinden kaleye çektiği şut, savunmanın son anda ayak koymasıyla top kornere çıktı.
56'ncı dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topun ceza sahası dışından gelişine vuran Ramadani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
69'uncu dakikada Rivas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sissoho'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
85'inci dakikada merkezde topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.