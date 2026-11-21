Süper Lig'de milli ara biterken Kocaelispor-Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Aynı puanda bulunan iki takım, 12. haftada kritik bir mücadeleye çıkacak. Kocaelispor-Fenerbahçe maçınıın ilk 11'leri açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Milli aranın ardından yeniden başlayacak lig heyecanında yeşil-siyahlı ekip, sahasında güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda üç puana ulaşarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? Karşılaşma hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Kocaelispor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesi, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da milli maç arasının ardından galibiyet hedefliyor.

Kocaelispor ve Fenerbahçe, geride kalan 11 haftada 19'ar puan topladı. Sarı-lacivertliler averajla 6. sırada bulunurken Kocaelispor 7. basamakta yer alıyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın abonelikleri aracılığıyla televizyon ve dijital platformlardan takip edebilecek.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı 12. hafta hakem listesinde yer aldı.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçına TURKA Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Yeşil-siyahlılar, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadelede saha avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ederek puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip ise Emre Belözoğlu yönetiminde deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.