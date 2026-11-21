Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Kocaelispor evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından ev sahibi ekipte teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:



"Çok üzgün olduğumu belirterek başlayayım sözlerime. Oyuncularım adına çok üzgünüm. Çok iyi bir mücadele. Geriye düşmelerine rağmen pes etmediler, devam ettiler, öne geçtiler. Son dakikada bütün uzunlarımızın sahada olduğu anda kafa golü yemek üzücü. Üzgünüm biraz ama oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 3 puana çok yakındık, olmadı ama 1 puan da bizim için çok önemli.



Planlarımızın aşağı yukarı hepsi tuttu. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştı oyuncular. Fenerbahçe'nin bizim verdiğimiz toplar dışında pozisyonu azdı. İyi bir mücadeleydi. Kazanamadığımız için üzgünüm."