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Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kocaelispor'da Show'dan kötü haber geldi. Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Angolalı futbolcunun sol kasık bölgesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Show'un Angola Milli Takımı kampına katılmayacağı açıklandı.

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Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kocaelispor Kulübü, Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, futbolcunun 7 Kasım'da oynanan Eyüpspor müsabakasında sol kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındığı hatırlatıldı.

Sporcunun klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesinde sol kasık bölgesindeki adduktor longus kasında ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, futbolcunun tedavi sürecine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklamada Show'un, Angola Milli Takım kampına katılmayacağı da belirtildi.

#Kocaelispor #Eyüpspor
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