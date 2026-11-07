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Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk oldu. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu. Körfez ekibinin galibiyet golleri 5. dakikada Dan Agyei ve 28. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 19 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Kocaelispor ligde milli ara sonrası sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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