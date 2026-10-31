Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor puanını 11'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 8 Kasım Pazar günü aynı saatte Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

#Karadeniz Temsilcisi #Trendyol Süper Lig #Çaykur Rizespor #Kocaelispor #Rizespor #Süper Lig #Selçuk İnan #Batuhan Kolak #Recep Uçar
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta?
Sonraki Haber
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta?