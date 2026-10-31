Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Kocaelispor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor puanını 11'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 8 Kasım Pazar günü aynı saatte Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.