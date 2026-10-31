Kocaelispor-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta

Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbol heyecanı Kocaelispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Sahasındaki başarılı performansını sürdürmek isteyen Kocaelispor, güçlü deplasman sonuçlarıyla dikkat çeken Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Djksteel, Rivas, Show, Berkan, Susoho, Gonçalo, Baku, Aye



Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Diakite, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan, Borelli

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. İki takım, 3 puan mücadelesinde Kocaeli Stadı'nda karşılaşıyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler yayıncı kuruluşun ilgili kanalından, dijital ortamda izlemek isteyenler ise resmî yayın hizmetlerinden karşılaşmaya ulaşabilir. Maç şifreli olarak yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR, HAKEM KİM?

Kocaelispor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Kocaeli Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapıyor.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'in ilk 9 haftasında topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 4 lig maçının 3'ünü kazanarak iç sahada etkili bir performans sergiledi.

Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise 9 karşılaşmada elde ettiği 10 puanla 13. basamakta yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, bu sezon çıktığı ilk 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kocaelispor'un iç saha performansı ile Rizespor'un deplasman sonuçları, karşılaşma öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI