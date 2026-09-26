CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Kocaelispor, 2 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Giriş Tarihi:
Kocaelispor, 2 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

#Kocaelispor #Gaziantep FK
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI
Sonraki Haber
Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI