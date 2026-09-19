Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Çekişmeli maçta kazanan takım 2-0'lık sonuçla Körfez ekibi oldu.
Kocaelispor'un galibiyet sayıları 56. dakikada Berkan Kutlu ve 76. dakikada Dan Agyei'den geldi. Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 12 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Kocaelispor ligin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.