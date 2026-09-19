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Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...

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Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Çekişmeli maçta kazanan takım 2-0'lık sonuçla Körfez ekibi oldu.

Kocaelispor'un galibiyet sayıları 56. dakikada Berkan Kutlu ve 76. dakikada Dan Agyei'den geldi. Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 12 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Kocaelispor ligin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.

#Trendyol Süper Lig #Kocaelispor #Arca Çorum FK #Beşiktaş #Berkan Kutlu #Gaziantep FK
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