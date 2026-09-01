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Kocaelispor, Tobias Gulliksen'i kadrosuna kattı

Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Norveçli Tobias Fjeld Gulliksen'in bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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Kocaelispor, Tobias Gulliksen'i kadrosuna kattı

Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Norveçli Tobias Fjeld Gulliksen'in bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulübün açıklamasında, Gulliksen'in geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonuna tescilli Rapid Wien ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuyla 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.

#Kocaelispor
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