Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde başarılı bir grafik çizen ev sahibi takım, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yenilmezlik serilerini 7'ye çıkardı.
Bellona Kayserispor adına dakika 12, 29 ve 63'te fileleri havalandıran Miguel Cardoso, mücadeleyi hat-trick ile noktaladı.
Onvo Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.
Bellona Kayserispor, ligdeki son mağlubiyetini 15 Mart tarihinde Gaziantep FK deplasmanında (1-0) almıştı.
İşte maçtan dakikalar:
3. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak Cardoso'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun topa gelişine vuruşunda fileler havalandı. 1-0
17. dakikada Carole'un pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top üstten direkten döndü.
23. dakikada ara pasında topla buluşan Ramazan'ın vuruşunda kaleci Abdullah topu kornere çeldi.
26. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada sağ kanattan topla çıkan Ramazan'ın ceza sahasına yerden ortasında Cardoso, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1