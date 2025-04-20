Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Çok fazla eksikle Fenerbahçe deplasmanına geldiklerini aktaran Jakirovic, "Takımımla gurur duyduğumu belirtmek isterim. Büyük mücadele ortaya koydular. Buraya gelmeden birçok problemimiz vardı. Kart cezalısı ve sakatlar nedeniyle 9 eksiğimiz vardı. Hafta içi çalışmalarımızda kenarlardan boşluk bulabileceğimiz görmüştük. Fenerbahçe asimetrik olarak defansı yerleştiriyordu. 3 gol attık, bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan beraberlikle dönüyoruz. Bu maçı kaybetmeyi hak etmemiştik." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi iyi çalıştıklarını vurgulayan Jakirovic, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak yakaladığımız kontrataklarda Mert ve Osayi-Samuel'in arkasına geçebilme üzerine odaklanmıştık. Bu şekilde bire birlerimizi kanatlarımızla yakalayabileceğimizi öngörmüştük. Bu yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyordu. Bunu bir ölçüde yaptığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin uzun oyuncuları var. Orta yapacaklarını öngörmüş ve çalışmıştık."

Jakirovic, sözlerini şampiyonluk yarışıyla ilgilenmediği ve hedefleri doğrultusunda kazandıkları her puanın önemine değinerek tamamladı.