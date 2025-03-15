Sergej Jakirovic: Daha iyi olan taraf bizdik ama...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.