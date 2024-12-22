Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde lider Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bir süredir taraftarların istifaya davet ettiği başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı.

Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ali Çamlı "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.