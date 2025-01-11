Kayserispor-Samsunspor maçı CANLI (Kayserispor - Samsunspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 13:19